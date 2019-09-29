Осака высказалась о японских комиках, пошутивших, что ей нужен отбеливатель

Бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака, занимающая четвёртую строчку в рейтинге WTA, впервые прокомментировала оскорбительную шутку комиков из дуэта A Masso. Они сказали, что теннисистка выглядит «слишком загорелой» и ей «нужен отбеливатель».
Осака решила подойти к ситуации с юмором. «Слишком обгорелая» – лол, это дико. Они и не знали, что при помощи солнцезащитного крема Shiseido я никогда не обгораю», — написала Осака в своём «твиттере».
Напомним, после волны возмущения в социальных сетях комедийный дуэт A Masso принёс теннисистке извинения, пообещав, что подобное больше не повторится.
Отец Наоми Осаки является гаитянином, а мать — японкой. В 2019 году спортсменка выиграла Открытый чемпионат Австралии и турнир в Осаке (Япония).
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