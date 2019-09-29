Халеп: я не восстановилась на 100 процентов. Всё ещё чувствую боль

Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под шестым номером, высказалась и о своём физическом состоянии после победы над представительницей Швеции Ребеккой Петерсон со счётом 6:1, 6:1 в матче первого круга соревнований.



«Я не восстановилась на 100 процентов, всё еще чувствую боль. Всегда немного рискованно выходить на матч, когда у тебя травма. Но я сама сделала этот выбор и решила пойти на риск», — приводит слова Халеп Sport24.co.za.



Напомним, румынской теннисистке пришлось отказаться от продолжения борьбы в ходе матча за выход в четвертьфинал турнира в Ухане (Китай) с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Халеп жаловалась на спазмы и острую боль в нижней части спины.



Во втором круге турнира в Пекине румынская теннисистка сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.