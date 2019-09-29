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Федерер: после ухода я, Рафа и Новак начнём поддерживать других теннисистов

Федерер: после ухода я, Рафа и Новак начнём поддерживать других теннисистов
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, что после окончания карьеры он, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович, скорее всего, будут поддерживать других игроков профессионального тура.

«В какой-то момент, когда Рафы, меня и Новака не будет, в туре произойдёт некий переход. Даже для Кубка Лэйвера. Так ли это плохо? Нет. Просто нам придётся начать поддерживать других игроков, может быть, смотреть теннис немного по-другому. Но я не слишком боюсь за будущее Кубка Лэйвера, потому что он имеет особенный формат.

Когда я продвигал создание турнира с Бьорном Боргом, мы знали только, что Рафа будет там, но понятия не имели о других игроках, а билеты были проданы в течение двух часов. Это даёт мне основания быть уверенным в будущем турнира», — приводит слова Федерера Tennis World USA.

В настоящее время 38-летний уроженец Базеля является третьей ракеткой мира. Федерер — рекордсмен по количеству недель, в течение которых он был первой ракеткой мира, и по количеству побед на турнирах «Большого шлема».

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