Случайный промах помог казахстанскому теннисисту Бублику взять розыгрыш

Уроженец Гатчины Александр Бублик, ныне выступающий за Казахстан, в финальном матче на турнире категории ATP 250 в Чэнду (Китай) уступил испанцу Пабло Карреньо-Бусте — 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7). В ходе встречи, которая длилась 2 часа 8 минут, произошёл забавный эпизод.



Бублик на задней линии хотел выполнить удар по мячу, летевшему ему между ног, но промахнулся. Это вышло очень кстати, так как судья зафиксировал аут в этот момент.

Видео доступно на странице Tennis TV в «Инстаграме».



Для 28-летнего испанца этот титул стал четвёртым в профессиональной карьере. В 2016 году он побеждал на турнире в Уинстон-Сейлеме (США), а также на Кубке Кремля. Год спустя испанец первенствовал на соревнованиях в Эшториле (Португаля).