Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
05:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Случайный промах помог казахстанскому теннисисту Бублику взять розыгрыш

Случайный промах помог казахстанскому теннисисту Бублику взять розыгрыш
Теннис / ATP 0

Уроженец Гатчины Александр Бублик, ныне выступающий за Казахстан, в финальном матче на турнире категории ATP 250 в Чэнду (Китай) уступил испанцу Пабло Карреньо-Бусте — 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7). В ходе встречи, которая длилась 2 часа 8 минут, произошёл забавный эпизод.

Бублик на задней линии хотел выполнить удар по мячу, летевшему ему между ног, но промахнулся. Это вышло очень кстати, так как судья зафиксировал аут в этот момент.

Видео доступно на странице Tennis TV в «Инстаграме».

Для 28-летнего испанца этот титул стал четвёртым в профессиональной карьере. В 2016 году он побеждал на турнире в Уинстон-Сейлеме (США), а также на Кубке Кремля. Год спустя испанец первенствовал на соревнованиях в Эшториле (Португаля).

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент