Китаянка Цян не смогла закончить матч в Пекине, подавая на победу

Китаянка Ван Цян снялась с матча первого круга на турнире в Пекине против австралийки Айлы Томлянович из-за судорог.
Цян подавала на матч в поединке с австралийкой Айлой Томлянович при счёте 7:5, 5:4. Но была вынуждена прекратить борьбу. Спортсменка не смогла самостоятельно покинуть корт, её увезли на специальном кресле.
Встреча Ван – Томлянович длилась 1 час 44 минуты. Китаянка подала 4 эйса, отметилась тремя двойными ошибками и смогла реализовать 5 и 10 брейк-пойнтов. Томлянович ни разу не подала навылет. Она допустила 4 двойных ошибки. Австралийка реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов.
Действующей чемпионкой турнира в Пекине является датчанка Каролина Возняцки. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла теннисистку из Латвии Анастасию Севастову — 6:3, 6:3.
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