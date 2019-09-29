Китаянка Цян не смогла закончить матч в Пекине, подавая на победу

Китаянка Ван Цян снялась с матча первого круга на турнире в Пекине против австралийки Айлы Томлянович из-за судорог.



Цян подавала на матч в поединке с австралийкой Айлой Томлянович при счёте 7:5, 5:4. Но была вынуждена прекратить борьбу. Спортсменка не смогла самостоятельно покинуть корт, её увезли на специальном кресле.



Встреча Ван – Томлянович длилась 1 час 44 минуты. Китаянка подала 4 эйса, отметилась тремя двойными ошибками и смогла реализовать 5 и 10 брейк-пойнтов. Томлянович ни разу не подала навылет. Она допустила 4 двойных ошибки. Австралийка реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов.



Действующей чемпионкой турнира в Пекине является датчанка Каролина Возняцки. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла теннисистку из Латвии Анастасию Севастову — 6:3, 6:3.