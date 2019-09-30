Джокович вышел на ринг против борца сумо

Первая ракетка мира серб Новак Джокович во время подготовки к турниру в Токио попробовал свои силы в сумо. Новак принял участие в утренней тренировке профессиональных сумоистов.
После разминки Джокович вышел на ринг с борцом сумо и безуспешно попытался сдвинуть его с места. Только после того как борец поддался, Новак сумел вытолкать борца за пределы ринга.
«Я чувствовал, что немного не в форме для сумо. Думаю, мне нужно набрать ещё пару килограмм. И сразу буду готов к боям. Пару килограмм? Скорее надо набрать раза в три больше, чем я вешу сейчас», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.
Джокович выступит на турнире в Токио, который пройдёт с 30 сентября по 6 октября. Первым соперником Новака станет австралиец Алексей Попырин.
Посмотреть видео можно в «твиттере» ATP Tour.
Посмотреть видео можно в «твиттере» ATP Tour.
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