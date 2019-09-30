Рублёв поднялся на 35-ю строчку в рейтинге ATP
В обновлённом рейтинге ATP от 30 сентября россиянин Андрей Рублёв поднялся на 35-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло. Лучший из представителей России, Даниил Медведев, располагается на четвёртой позиции. Первой ракеткой мира является серб Новак Джокович.
Рейтинг ATP. 30 сентября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9865.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9225.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7130.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5305.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4415.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4095.
7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3420.
8 (8). Кей Нисикори (Япония) — 3330.
9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2810.
10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575.
…
35 (36). Андрей Рублёв (Россия) — 1261.
«Медведев – лучшее, что сейчас есть в теннисе». Что говорят о россиянине в мире
«Большой тройке» нужно быть начеку. Этот парень идёт отбирать их позиции в рейтинге и титулы.
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