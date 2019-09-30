Премьер-министр Индии призвал всех послушать речь Медведева после финала US Open

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прокомментировал выступление российского теннисиста Даниила Медведева после проигранного финала Открытого чемпионата США.



«Удивительно, что речь финалиста получила равное внимание с чемпионом, особенно в социальных сетях. Я тоже слышал её. Многих, в том числе и меня, тронули простота и зрелость, с которой выступал 23-летний парень.



Только что он потерпел поражение от легенды тенниса, мог отчаяться, но в его поведении не было изъянов. Напротив — он покорил зрителей своей скромностью и простотой.



Медведев продемонстрировал настоящий спортивный дух, осыпав похвалами соперника после того, как проиграл ему. Само собой, Надаль тоже похвалил Медведева.



Если вы ещё не слышали речь Медведева, я призываю вас посмотреть это видео. Вы сможете многому научиться на его примере», — цитирует Моди news18.