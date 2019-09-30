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Медведев: в детстве я был безумен. Меня регулярно отстраняли за плохое поведение

Медведев: в детстве я был безумен. Меня регулярно отстраняли за плохое поведение
Теннис / ATP 0

Первая ракетка России Даниил Медведев рассказал о важности психологии в теннисе.

«Я прилагаю много усилий для контроля, ведь я не самый спокойный парень в мире. Позади несколько историй, связанных с моим поведением, особенно когда я был ребёнком.

Когда я играл в юниорах, то каждый раз пропускал около месяца за нарушение правил поведения. Получаешь 10 штрафных очков — пропускаешь месяц. В сумме, думаю, набралось месяцев пять.

Я был безумен на корте. Именно поэтому я горжусь тем, как веду себя сейчас. Спокойствие — это именно то, чего мне не хватало ранее. Мои приоритеты поменялись уже давно. Теперь речь идёт об упорных тренировках, победах в каждом отдельно взятом матче. В конце концов, если не победишь в первом круге, то до финала не дойдёшь», — цитирует Медведева Tennis World USA.

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