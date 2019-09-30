Павлюченкова одолела Кудерметову в Пекине, отыгравшись с 0:3 в третьем сете
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг турнира в Пекине (Китай), одолев соотечественницу Веронику Кудерметову со счётом 6:0, 3:6, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 2 часа 29 минут.
Анастасия 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 брейка. В третьем сете Анастасия уступала 0:3.
За выход в третий круг Павлюченкова поспорит с американкой Софьей Кенин (15).
Пекин. Женщины. Первый круг
Элисе Мертенс (Бельгия) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:2, 6:3.
Мэдисон Кис (США, 11) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:4, 7:6 (7:5).
Дженнифер Брэйди (США, Q) — Аманда Анисимова (США) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:3.
Пекин (ж). 1-й круг
30 сентября 2019, понедельник. 07:30 МСК
40
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|3
|7 7
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|6
|6 4
42
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Пекин (ж). 1-й круг
30 сентября 2019, понедельник. 07:30 МСК
23
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
17
Петра Мартич
П. Мартич
Пекин (ж). 1-й круг
30 сентября 2019, понедельник. 07:30 МСК
36
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|
|7 7
15
Мэдисон Кис
М. Кис
Пекин (ж). 1-й круг
30 сентября 2019, понедельник. 07:30 МСК
66
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|6
|
|6 2
|3
29
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Павлюченкова сыграет с Кудерметовой в первом круге турнира в Пекине
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