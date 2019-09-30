Павлюченкова одолела Кудерметову в Пекине, отыгравшись с 0:3 в третьем сете

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг турнира в Пекине (Китай), одолев соотечественницу Веронику Кудерметову со счётом 6:0, 3:6, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 2 часа 29 минут.

Анастасия 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 брейка. В третьем сете Анастасия уступала 0:3.

За выход в третий круг Павлюченкова поспорит с американкой Софьей Кенин (15).

Пекин. Женщины. Первый круг

Элисе Мертенс (Бельгия) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:2, 6:3.

Мэдисон Кис (США, 11) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:4, 7:6 (7:5).

Дженнифер Брэйди (США, Q) — Аманда Анисимова (США) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:3.