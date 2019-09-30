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Павлюченкова одолела Кудерметову в Пекине, отыгравшись с 0:3 в третьем сете

Павлюченкова одолела Кудерметову в Пекине, отыгравшись с 0:3 в третьем сете
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг турнира в Пекине (Китай), одолев соотечественницу Веронику Кудерметову со счётом 6:0, 3:6, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 2 часа 29 минут.

Анастасия 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 брейка. В третьем сете Анастасия уступала 0:3.

За выход в третий круг Павлюченкова поспорит с американкой Софьей Кенин (15).

Пекин. Женщины. Первый круг
Элисе Мертенс (Бельгия) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:2, 6:3.
Мэдисон Кис (США, 11) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:4, 7:6 (7:5).
Дженнифер Брэйди (США, Q) — Аманда Анисимова (США) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:3.

Пекин (ж). 1-й круг
30 сентября 2019, понедельник. 07:30 МСК
Анастасия Павлюченкова
40
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7 7
0 		6 6 4
         
Вероника Кудерметова
42
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Пекин (ж). 1-й круг
30 сентября 2019, понедельник. 07:30 МСК
Элисе Мертенс
23
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Петра Мартич
17
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
Пекин (ж). 1-й круг
30 сентября 2019, понедельник. 07:30 МСК
Каролина Мухова
36
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 5  
6 		7 7  
         
Мэдисон Кис
15
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Пекин (ж). 1-й круг
30 сентября 2019, понедельник. 07:30 МСК
Дженнифер Брэйди
66
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		7 7 6
7 7 		6 2 3
         
Аманда Анисимова
29
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Павлюченкова сыграет с Кудерметовой в первом круге турнира в Пекине
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