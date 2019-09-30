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Баутиста-Агут: в Чжухае самые медленные корты. На них для победы нужно умирать

Баутиста-Агут: в Чжухае самые медленные корты. На них для победы нужно умирать
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут оценил игровые условия на соревнованиях в Чжухае. 10-й номер рейтинга АТР дошёл до полуфинала, где уступил австралийцу Алексу де Минору.

«Корты в Чжухае, думаю, самые медленные из тех, на которых мне приходилось играть. Безусловно, условия были равны для всех, но играть каждый розыгрыш по 30-40 ударов… Умирать на корте… Возможно, зрителям такой теннис нравится, но не нам, теннисистам.

В целом условия для игры неплохие, но влажность и корт для тенниса не подходят. Я добрался до полуфинала, но всё равно разочарован, ведь, как по мне, заслуживал большего. Впрочем, Де Минору тоже нужно отдать должное — он играл на высоком уровне», — цитирует Баутисту-Агута Tennis World USA.

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