Халеп третьей квалифицировалась на Итоговый турнир WTA
Пятая ракетка мира из Румынии Симона Халеп гарантировала себе участие в Итоговом теннисном чемпионате, который пройдёт в Шэньчжэне.
В активе 28-летней теннисистки 4897 рейтинговых очков, набранных в 2019 году. Другими претендентками на поездку в Китай являются канадка Бьянка Андрееску, американка Серена Уильямс, чешка Петра Квитова, японка Наоми Осака и Белинда Бенчич из Швейцарии.
Ранее на престижный турнир квалифицировались австралийка Эшли Барти и представительница Чехии Каролина Плишкова.
Действующей чемпионкой Итогового турнира является украинка Элина Свитолина. В чемпионской гонке она занимает 10-ю позицию и пока может рассчитывать лишь на роль запасной. От Белинды Бенчич она отстаёт на 151 очко.
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