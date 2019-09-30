Халеп третьей квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

Пятая ракетка мира из Румынии Симона Халеп гарантировала себе участие в Итоговом теннисном чемпионате, который пройдёт в Шэньчжэне.



В активе 28-летней теннисистки 4897 рейтинговых очков, набранных в 2019 году. Другими претендентками на поездку в Китай являются канадка Бьянка Андрееску, американка Серена Уильямс, чешка Петра Квитова, японка Наоми Осака и Белинда Бенчич из Швейцарии.

Ранее на престижный турнир квалифицировались австралийка Эшли Барти и представительница Чехии Каролина Плишкова.

Действующей чемпионкой Итогового турнира является украинка Элина Свитолина. В чемпионской гонке она занимает 10-ю позицию и пока может рассчитывать лишь на роль запасной. От Белинды Бенчич она отстаёт на 151 очко.