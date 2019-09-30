Хачанов прервал серию из трёх поражений и вышел во второй круг турнира в Пекине
Российский теннисист Карен Хачанов (4) успешно стартовал на соревнованиях в Пекине (Китай). В двух партиях он обыграл представителя Уругвая Пабло Куэваса — 6:2, 7:6 (9:7).
Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. На счету Хачанова 8 эйсов и 2 брейка. Двойных ошибок россиянин избежал. Куэвас отметился 2 подачами навылет и 4 двойными ошибками. Пабло не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из пяти имевшихся.
Следующим соперником Хачанова станет победитель пары Жереми Шарди (Франция) — Марко Чеккинато (Италия).
Действующим чемпионом соревнований категории АТР 500 является теннисист из Грузии Николоз Басилашвили. В прошлогоднем финале он обыграл аргентинца Хуана-Мартина дель Потро.
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