Александрова победила пятую ракетку мира Халеп на турнире в Пекине

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира в Пекине (Китай), обыграв представительницу Румынии Симону Халеп (6) со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты.
Первая ракетка России 1 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету пятой ракетки мира ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 3 брейка.
За выход в четвертьфинал Александрова поспорит с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь, 12).
Пекин. Женщины. Первый круг
Бьянка Андрееску (Канада, 5) — Александра Саснович (Беларусь) — 6:2, 2:6, 6:1.
Второй круг
Кики Бертенс (Нидерланды, 8) — Даяна Ястремская (Украина) — 7:6 (7:5), 6:3.
Катержина Синякова (Чехия) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:2, 6:1.
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