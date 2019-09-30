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Александрова победила пятую ракетку мира Халеп на турнире в Пекине

Александрова победила пятую ракетку мира Халеп на турнире в Пекине
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира в Пекине (Китай), обыграв представительницу Румынии Симону Халеп (6) со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты.

Первая ракетка России 1 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету пятой ракетки мира ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Александрова поспорит с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь, 12).

Пекин. Женщины. Первый круг
Бьянка Андрееску (Канада, 5) — Александра Саснович (Беларусь) — 6:2, 2:6, 6:1.

Второй круг
Кики Бертенс (Нидерланды, 8) — Даяна Ястремская (Украина) — 7:6 (7:5), 6:3.
Катержина Синякова (Чехия) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:2, 6:1.

Пекин (ж). 2-й круг
30 сентября 2019, понедельник. 11:00 МСК
Симона Халеп
5
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Екатерина Александрова
38
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Пекин (ж). 1-й круг
30 сентября 2019, понедельник. 09:05 МСК
Бьянка Андрееску
6
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
2 		6 1
         
Александра Саснович
60
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Пекин (ж). 2-й круг
30 сентября 2019, понедельник. 09:00 МСК
Даяна Ястремская
26
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3  
7 7 		6  
         
Кики Бертенс
8
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
Пекин (ж). 2-й круг
30 сентября 2019, понедельник. 10:20 МСК
Катержина Синякова
47
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Елена Остапенко
73
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Александрова стала первой ракеткой России
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