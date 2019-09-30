Джокович вышел на третье место по количеству недель в ранге первой ракетки мира

Сербский теннисист Новак Джокович проводит на первой строчке рейтинга АТР 271-ю неделю в карьере, это третий результат в истории тенниса. Сегодня, 30 сентября, 32-летний уроженец Белграда обошёл по этому показателю американца Ивана Лендла.
Лидером по количеству проведённых недель в ранге первой ракетки мира является швейцарец Роджер Федерер (310), второе место занимает ещё один американец Пит Сампрас (286).
В текущем сезоне Джокович провёл 49 матчей, в которых одержал 41 победу. В его активе три завоёванных трофея — серб выиграл Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон и соревнования категории «Мастерс» в Мадриде.
На этой неделе Новак выступает на соревнованиях в Токио (Япония). Его соперником по первому кругу соревнований является австралиец Алексей Попырин.
- 30 сентября 2019
-
13:10
-
12:18
-
12:16
-
11:25
-
10:52
-
10:28
-
10:16
-
10:01
-
09:32
-
08:58
-
08:28
-
08:21
-
08:16
-
08:11
-
08:10
- 29 сентября 2019
-
20:59
-
19:49
-
18:43
-
17:36
-
16:33
-
15:31
-
14:47
-
14:27
-
13:30
-
13:19
-
12:54
-
12:08
-
11:48
-
11:40
-
10:55
-
10:23
-
00:00
- 28 сентября 2019
-
23:36
-
23:02
-
22:17