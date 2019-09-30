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Джокович вышел на третье место по количеству недель в ранге первой ракетки мира

Джокович вышел на третье место по количеству недель в ранге первой ракетки мира
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Новак Джокович проводит на первой строчке рейтинга АТР 271-ю неделю в карьере, это третий результат в истории тенниса. Сегодня, 30 сентября, 32-летний уроженец Белграда обошёл по этому показателю американца Ивана Лендла.

Лидером по количеству проведённых недель в ранге первой ракетки мира является швейцарец Роджер Федерер (310), второе место занимает ещё один американец Пит Сампрас (286).

В текущем сезоне Джокович провёл 49 матчей, в которых одержал 41 победу. В его активе три завоёванных трофея — серб выиграл Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон и соревнования категории «Мастерс» в Мадриде.

На этой неделе Новак выступает на соревнованиях в Токио (Япония). Его соперником по первому кругу соревнований является австралиец Алексей Попырин.

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