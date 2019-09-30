А. Зверев легко обыграл Тиафо на старте турнира в Пекине

Немецкий теннисист Александр Зверев (2) одержал уверенную победу в матче первого круга соревнований в Пекине (Китай). В двух партиях он обыграл представителя США Фрэнсис Тиафо — 6:3, 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. На счету Зверева 10 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 брейка из 8. Американский теннисист отметился 2 эйсами и 3 двойными ошибками. Тиафо не сумел реализовать единственный имевшийся у него брейк-пойнт в последнем гейме матча.



Следующим соперником Зверева станет победитель пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Альберт Рамос-Вильолас.



Действующим победителем Открытого чемпионата Китая является представитель Грузии Николоз Басилашвили. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее аргентинца Хуан-Мартина дель Потро — 6:4, 6:4.