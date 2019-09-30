Шарапова посетила Неделю моды в Париже
Российская теннисистка, экс первая ракетка мира Мария Шарапова поделилась с подписчиками своего «инстаграма» фотографией с парижской Недели моды.
«Спасибо за прекрасный вечер в Париже», — так Мария подписала фото.
В настоящее время Шарапова является 138-й ракеткой мира. В текущем сезоне 32-летняя уроженка Нягани провела 15 матчей, в которых сумела добыть восемь побед. Из последних 10 матчей она сумела выиграть лишь трижды.
Лучшим результатом Марии в 2019 году стал выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, где она уступила Эшли Барти.
Ранее стало известно, что Шарапова не выступит на грядущем Кубке Кремля. Также россиянка рассказала, почему не подписана в «Инстаграме» на Рафаэля Надаля.
Мария Шарапова опубликовала совместное фото с Маратом Сафиным
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