Шарапова посетила Неделю моды в Париже

Российская теннисистка, экс первая ракетка мира Мария Шарапова поделилась с подписчиками своего «инстаграма» фотографией с парижской Недели моды.



«Спасибо за прекрасный вечер в Париже», — так Мария подписала фото.

В настоящее время Шарапова является 138-й ракеткой мира. В текущем сезоне 32-летняя уроженка Нягани провела 15 матчей, в которых сумела добыть восемь побед. Из последних 10 матчей она сумела выиграть лишь трижды.



Лучшим результатом Марии в 2019 году стал выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, где она уступила Эшли Барти.



Ранее стало известно, что Шарапова не выступит на грядущем Кубке Кремля. Также россиянка рассказала, почему не подписана в «Инстаграме» на Рафаэля Надаля.