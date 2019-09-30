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Украинка Свитолина вышла в 3-й круг в Пекине, где может сыграть с Павлюченковой

Украинка Свитолина вышла в 3-й круг в Пекине, где может сыграть с Павлюченковой
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под третьим номером, во втором круге обыграла хозяйку кортов Ван Яфань со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:1). Продолжительность противостояния составила 2 часа 9 минут.

Элина 6 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 7 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 8 285 274 Свитолина поспорит либо с россиянкой Анастасией Павлюченковой, либо с американкой Софьей Кенин, посеянной под 15-м номером.

Пекин. Женщины. Первый круг
Каролина Возняцки (Дания, 16) — Лорен Дэвис (США, Q) — 6:1, 6:3.

Турнир в Пекине завершится 6 октября.

Пекин (ж). 2-й круг
30 сентября 2019, понедельник. 12:20 МСК
Элина Свитолина
3
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7  
6 5 		6 1  
         
Ван Яфань
49
Китай
Ван Яфань
В. Яфань
Пекин (ж). 1-й круг
30 сентября 2019, понедельник. 11:15 МСК
Каролина Возняцки
19
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Лорен Дэвис
62
США
Лорен Дэвис
Л. Дэвис
Павлюченкова одолела Кудерметову в Пекине, отыгравшись с 0:3 в третьем сете
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