Украинка Свитолина вышла в 3-й круг в Пекине, где может сыграть с Павлюченковой

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под третьим номером, во втором круге обыграла хозяйку кортов Ван Яфань со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:1). Продолжительность противостояния составила 2 часа 9 минут.

Элина 6 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 7 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 8 285 274 Свитолина поспорит либо с россиянкой Анастасией Павлюченковой, либо с американкой Софьей Кенин, посеянной под 15-м номером.

Пекин. Женщины. Первый круг

Каролина Возняцки (Дания, 16) — Лорен Дэвис (США, Q) — 6:1, 6:3.

Турнир в Пекине завершится 6 октября.