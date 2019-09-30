Украинка Свитолина вышла в 3-й круг в Пекине, где может сыграть с Павлюченковой
Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под третьим номером, во втором круге обыграла хозяйку кортов Ван Яфань со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:1). Продолжительность противостояния составила 2 часа 9 минут.
Элина 6 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 7 двойных ошибок и 4 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 8 285 274 Свитолина поспорит либо с россиянкой Анастасией Павлюченковой, либо с американкой Софьей Кенин, посеянной под 15-м номером.
Пекин. Женщины. Первый круг
Каролина Возняцки (Дания, 16) — Лорен Дэвис (США, Q) — 6:1, 6:3.
Турнир в Пекине завершится 6 октября.
Пекин (ж). 2-й круг
30 сентября 2019, понедельник. 12:20 МСК
3
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|7 7
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|6 1
49
Ван Яфань
В. Яфань
Пекин (ж). 1-й круг
30 сентября 2019, понедельник. 11:15 МСК
19
Каролина Возняцки
К. Возняцки
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|3
62
Лорен Дэвис
Л. Дэвис
Павлюченкова одолела Кудерметову в Пекине, отыгравшись с 0:3 в третьем сете
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