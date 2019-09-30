Пелья раскритиковал дель Потро за нежелание играть за Аргентину на Кубке Дэвиса

Аргентинский теннисист Гидо Пелья заявил, что его соотечественник Хуан-Мартин дель Потро не любит представлять свою страну на Кубке Дэвиса. Напомним, сборная Аргентины является победителем Кубка Дэвиса—2016.



«В 2016 году Кубок Дэвиса выиграл не только дель Потро. Мы все выиграли его. Меня не интересуют другие мнения, они неверны. Например, в Италии, когда дель Потро не играл, я был лидером сборной. Иногда нас не ценят как следует. Кубок Дэвиса выиграла Аргентина, но дель Потро же лучший игрок страны…



Я зол, что он не всегда играет на Кубке Дэвиса. Мне, к примеру, нравится играть, а ему нет. Он даже в квалификациях не играет.



Новый формат соревнований? Мне он не нравится, но я обязательно сыграю, потому что представлять свою страну — это важнейшая вещь для меня», — цитирует Пелью Tennis World USA.