Бенчич ушла с двойного матчбола в матче с В. Уильямс и вышла в 3-й круг Пекина

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич добыла тяжелейшую победу в матче второго круга соревнований в Пекине (Китай). В трёх партиях она обыграла 38-летнюю представительницу США Винус Уильямс — 3:6, 6:3, 7:5.
При счёте 5:4 в пользу Уильямс в решающей партии американка имел двойной матчбол, однако Белинда сумела вернуться в игру, а уже в следующем гейме и оформить решающий брейк.
Продолжительность матч составила 2 часа 25 минут. На счету Бенчич 3 эйса, 6 двойных ошибок и 4 брейка. Уильямс-старшая отметилась 2 подачами навылет, 3 двойными ошибками и 3 брейками.
Следующей соперницей Бенчич станет победительница пары Петра Квитова (Чехия, 7) — Кристина Младнович (Франция).
Действующей чемпионкой Открытого чемпионата Китая является датчанка Каролина Возняцки. Турнир завершится в субботу, 5 октября.
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