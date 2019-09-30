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Бенчич ушла с двойного матчбола в матче с В. Уильямс и вышла в 3-й круг Пекина

Бенчич ушла с двойного матчбола в матче с В. Уильямс и вышла в 3-й круг Пекина
Теннис / WTA 0

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич добыла тяжелейшую победу в матче второго круга соревнований в Пекине (Китай). В трёх партиях она обыграла 38-летнюю представительницу США Винус Уильямс — 3:6, 6:3, 7:5.

При счёте 5:4 в пользу Уильямс в решающей партии американка имел двойной матчбол, однако Белинда сумела вернуться в игру, а уже в следующем гейме и оформить решающий брейк.

Продолжительность матч составила 2 часа 25 минут. На счету Бенчич 3 эйса, 6 двойных ошибок и 4 брейка. Уильямс-старшая отметилась 2 подачами навылет, 3 двойными ошибками и 3 брейками.

Следующей соперницей Бенчич станет победительница пары Петра Квитова (Чехия, 7) — Кристина Младнович (Франция).

Действующей чемпионкой Открытого чемпионата Китая является датчанка Каролина Возняцки. Турнир завершится в субботу, 5 октября.

Пекин (ж). 2-й круг
30 сентября 2019, понедельник. 13:55 МСК
Белинда Бенчич
10
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7
6 		3 5
         
Винус Уильямс
59
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
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