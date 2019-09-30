Анисимова будет работать с бывшим наставником Жюстин Энен

Американская теннисистка Аманда Анисимова со следующей недели начнёт работать с новым наставником. Её тренером станет 55-летний аргентинец Карлос Родригес, информирует Tennis Life.
Специалист на протяжении 15 лет работал с Жюстин Энен, два года тренировал Ли На, а также сотрудничал с Даниэлой Хантуховой и Пэн Шуай.
Напомним, до этого Анисимову тренировал её отец Константин, который скончался в августе. По этой причине Аманда пропустила Открытый чемпионат США. Ранее спортсменка не выступила на престижных соревнованиях в Торонто и Цинциннати из-за травмы спины.
Вскоре Анисимова примет участие в турнире WTA, который пройдёт в Тяньцзине. На текущий момент американка является 29-й ракеткой мира.
Сегодня, 30 сентября, Анисимова не смогла преодолеть первый круг турнира в Пекине, проиграв соотечественнице Дженнифер Брэйди.
- 30 сентября 2019
-
17:55
-
16:45
-
16:02
-
15:39
-
15:23
-
15:20
-
15:04
-
14:51
-
14:17
-
14:16
-
14:10
-
13:10
-
12:18
-
12:16
-
11:25
-
10:52
-
10:28
-
10:16
-
10:01
-
09:32
-
08:58
-
08:28
-
08:21
-
08:16
-
08:11
-
08:10
- 29 сентября 2019
-
20:59
-
19:49
-
18:43
-
17:36
-
16:33
-
15:31
-
14:47
-
14:27
-
13:30