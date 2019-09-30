Анисимова будет работать с бывшим наставником Жюстин Энен

Американская теннисистка Аманда Анисимова со следующей недели начнёт работать с новым наставником. Её тренером станет 55-летний аргентинец Карлос Родригес, информирует Tennis Life.

Специалист на протяжении 15 лет работал с Жюстин Энен, два года тренировал Ли На, а также сотрудничал с Даниэлой Хантуховой и Пэн Шуай.

Напомним, до этого Анисимову тренировал её отец Константин, который скончался в августе. По этой причине Аманда пропустила Открытый чемпионат США. Ранее спортсменка не выступила на престижных соревнованиях в Торонто и Цинциннати из-за травмы спины.

Вскоре Анисимова примет участие в турнире WTA, который пройдёт в Тяньцзине. На текущий момент американка является 29-й ракеткой мира.

Сегодня, 30 сентября, Анисимова не смогла преодолеть первый круг турнира в Пекине, проиграв соотечественнице Дженнифер Брэйди.