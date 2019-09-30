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Экс 12-я ракетка мира Головин, не выступавшая с 2008 года, сыграет в Люксембурге

Экс 12-я ракетка мира Головин, не выступавшая с 2008 года, сыграет в Люксембурге
Теннис / WTA 0

Французская теннисистка Татьяна Головин, объявившая о возобновлении профессиональной карьеры спустя 11 лет после её завершения, получила «уайлд-кард» в квалификацию турнира в Люксембурге. Соревнования пройдут во второй половине октября.

Напомним, в 2008 году, в возрасте 20 лет, спортсменка прекратила выступления из-за травмы спины.

31-летняя теннисистка родилась в Москве, но когда ей было восемь месяцев, родители перебрались во Францию. Лучшим результатом Головин в рейтинге WTA является 12-я строчка. Она является чемпионкой двух турниров WTA 2007 года.

В 2004 году в возрасте 16 лет Головин в паре с 17-летним Ришаром Гаске выиграла Открытый чемпионат Франции. По итогам этого сезона теннисистка получила награду WTA «Новичок года».

Экс 12-я ракетка мира Головин возобновит карьеру после 11-летней паузы
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