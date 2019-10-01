Павлюченкова проиграла Кенин в Пекине, совершив 10 двойных ошибок
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в третий круг турнира в Пекине (Китай), проиграв представительнице США Софье Кенин, посеянной под 15-м номером, со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.
Анастасия 1 раз подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и взяла 2 гейма на подаче соперницы. На счету американки 1 эйс, 2 двойные ошибки и 6 брейков.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 8 285 274 Кенин поспорит с украинкой Элиной Свитолиной, получившей третий номер посева.
В 2018 году победительницей турнира в Пекине стала датчанка Каролина Возняцки. В финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:3, 6:3.
Пекин (ж). 2-й круг
01 октября 2019, вторник. 08:00 МСК
40
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
16
Софья Кенин
С. Кенин
Павлюченкова одолела Кудерметову в Пекине, отыгравшись с 0:3 в третьем сете
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