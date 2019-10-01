Джокович оценил состояние травмированного плеча после первого матча в Токио

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович оценил состояние плеча, из-за травмы которого он мог перенести операцию. Теннисист сыграет на турнире в Токио (Япония). В матче парного разряда он и Филип Крайинович уступили четвёртым сеяным Мате Павичу и Бруно Суаресу — 2:6, 6:4, 4:10.



«В парный разряд я заявился в том числе и для того, чтобы оценить состояние плеча. Конечно, пара — это не одиночка, но официальный матч есть официальный матч — ты нервничаешь и сражаешься на корте до последнего.



В целом сегодня пришлось много подать, много принять. Мячи были разные — как медленные, так и быстрые. С плечом, вроде бы, всё в порядке. Надеюсь, что и в одиночном матче оно будет чувствовать себя так же», — цитирует Новака Tennis.com.



Соперником серба по первому кругу соревнований станет теннисист из Австралии Алексей Попырин.