Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Э. Маррей обыграл 13-ю ракетку мира на старте турнира в Пекине

Э. Маррей обыграл 13-ю ракетку мира на старте турнира в Пекине
Теннис / ATP 0

Британский теннисист Энди Маррей одержал победу в матче первого круга соревнований в Пекине (Китай). На двух тай-брейках он оказался сильнее 13-й ракетки мира из Италии Маттео Берреттини (8) — 7:6 (2), 7:6 (7).

Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. На счету двукратного олимпийского чемпиона из Великобритании 8 эйсов и 2 брейка. Берреттини отметился 5 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 2 брейками.

Следующим соперником Маррея станет его соотечественник Кэмерон Норри. Ранее теннисисты друг с другом не играли.

Действующим чемпионом соревнований в Пекине является грузин Николоз Басилашвили. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее теннисиста из Аргентины Хуан-Мартина дель Потро — 6:4, 6:4.

Пекин (м). 1-й круг
01 октября 2019, вторник. 08:00 МСК
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 9  
6 2 		6 7  
         
Маттео Берреттини
13
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент