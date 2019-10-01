Э. Маррей обыграл 13-ю ракетку мира на старте турнира в Пекине

Британский теннисист Энди Маррей одержал победу в матче первого круга соревнований в Пекине (Китай). На двух тай-брейках он оказался сильнее 13-й ракетки мира из Италии Маттео Берреттини (8) — 7:6 (2), 7:6 (7).



Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. На счету двукратного олимпийского чемпиона из Великобритании 8 эйсов и 2 брейка. Берреттини отметился 5 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 2 брейками.



Следующим соперником Маррея станет его соотечественник Кэмерон Норри. Ранее теннисисты друг с другом не играли.



Действующим чемпионом соревнований в Пекине является грузин Николоз Басилашвили. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее теннисиста из Аргентины Хуан-Мартина дель Потро — 6:4, 6:4.