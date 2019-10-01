Э. Маррей прокомментировал самую крупную победу в 2019 году

Британец Энди Маррей поделился эмоциями от победы в матче первого круга соревнований в Пекине (Китай). На двух тай-брейках он обыграл 13-ю ракетку мира из Италии Маттео Берреттини — 7:6 (2), 7:6 (7). Ранее самым рейтинговым теннисистом, которого Маррею удавалось обыграть в 2019 году, был Теннис Сандгрен (67).



«Очень тяжёлый матч. Особенно учитывая тот факт, что я долгое время не играл много игр подряд.



Думаю, в первой партии я подавал лучше, чем Маттео. Во втором и вовсе была очень равная игра. В целом я старался как можно лучше бороться за каждый мяч — всё решили всего пара ключевых розыгрышей, и я счастлив, что они завершились в мою пользу», — цитирует Маррея UbiTennis.



Следующим соперником Маррея, который является 503-й ракеткой мира, станет его соотечественник Кэмерон Норри.

Э. Маррей обыграл 13-ю ракетку мира на старте турнира в Пекине