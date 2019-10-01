Хачанов и Рублёв стартовали с волевой победы в парном разряде турнира в Пекине

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу в матче первого круга соревнований в Пекине (Китай). В трёх сетах они оказались сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима и итальянца Маттео Берреттини — 6:7 (2:7), 6:2, 10:8.



Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. На счету Карена и Андрея 5 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 брейка. Их соперники отметились 4 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 1 брейком.



Следующими соперниками российских теннисистов станут американец Джон Иснер и немец Александр Зверев.



Напомним, в одиночном разряде соревнований в Пекике и Рублёв и Хачанов пробились во второй круг. Рублёв обыграл болгарина Григора Димитрова, а Хачанов — Пабло Куэваса из Уругвая.