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Хачанов и Рублёв стартовали с волевой победы в парном разряде турнира в Пекине

Хачанов и Рублёв стартовали с волевой победы в парном разряде турнира в Пекине
Теннис / ATP 0

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу в матче первого круга соревнований в Пекине (Китай). В трёх сетах они оказались сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима и итальянца Маттео Берреттини — 6:7 (2:7), 6:2, 10:8.

Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. На счету Карена и Андрея 5 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 брейка. Их соперники отметились 4 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 1 брейком.

Следующими соперниками российских теннисистов станут американец Джон Иснер и немец Александр Зверев.

Напомним, в одиночном разряде соревнований в Пекике и Рублёв и Хачанов пробились во второй круг. Рублёв обыграл болгарина Григора Димитрова, а Хачанов — Пабло Куэваса из Уругвая.

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