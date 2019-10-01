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Джокович: я не хочу бить чужие рекорды, я хочу строить своё теннисное наследие

Джокович: я не хочу бить чужие рекорды, я хочу строить своё теннисное наследие
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал тот факт, что он обошёл американца Ивана Лендла в списке игроков с наибольшим количеством недель в ранге первой ракетки мира. Теперь Новак уступает лишь Питу Сампрасу и Роджеру Федереру.

«Понимаю, почему люди так много говорят о рекорда, но, как по мне, у каждого из нас есть собственный путь, собственный подход к теннису.

Я предпочитаю строить собственное наследие в теннисе, идти своей дорогоей, а не бить чьи-то рекорды.

Конечно, я забочусь об истории, пытаюсь стать лучшим в своём виде спорта. Но, опять-таки, это всё не первоочередные задачи для меня», — цитирует Джоковича официальный сайт АТР.

Напомним, сегодня серб обыграл Алексея Попырина и вышел во второй круг соревнований в Токио (Япония).

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