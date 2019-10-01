Наоми Осака призналась в любви к певице Рианне

Японская теннисистка Наоми Осака опубликовала в своём «твиттере» собственное фото на фоне логотипа бренда одежды FEИTY. Основателем FEИTY является американская певица Рианна.



«Просто оставлю это здесь, чтобы сказать, что я люблю Рианну. Люблю и пытаюсь хоть каким-то образом материализовать её в своей жизни», — откровенно подписала фото Осака.

Фото доступно в «твиттере» Наоми Осаки.



В настоящее время 21-летняя Осака является четвёртой ракеткой мира. В 2019 году она провела 46 матчей, в которых сумела добыть 35 побед. На её счету два выигранных турнира — Открытый чемпионат Австралии и соревнования в Осаке (Япония).

На этой неделе Наоми выступает на турнире в Пекине, где уже пробилась в третий круг.