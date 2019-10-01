Хачанов рассказал, почему считает Федерера лучшим теннисистом в мире

Российский теннисист Карен Хачанов комплиментарно высказался в адрес третьей ракетки мира 38-летнего Роджера Федерера.



«Я играл несколько раз с Роджером и могу сказать, что он отличается от других теннисистов. Он всего хочет выиграть розыгрыш в 2-3 удара, при этом ты и представить не можешь, что он сделает в следующую секунду.



Впрочем, и такого Федерера можно победить — всё зависит от тебя и твоей игры в эту минуту. В целом, конечно, я считаю Роджера самым сильным игроков в мире, вне зависимости от его положения в рейтинге. Он похож на великого музыканта, который выходит на сцену. Только вместо сцены корт, а вместо гитары ракетка.



Подобные люди очень редко встречаются в спорте, поэтому так приятно видеть его снова и снова», — цитирует Хачанова Tennis World USA.