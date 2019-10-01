Дмитрий Турсунов стал отцом

Дмитрий Турсунов, являющийся тренером белорусской теннисистки Арины Соболенко, стал отцом. Об этом сообщила подруга 36-летнего специалиста Адель, опубликовав фотографию в «Инстаграме».

Ребёнок родился в США. Предположительно, это произошло до отъезда Турсунова на азиатские турниры со своей подопечной.

Сегодня, 1 октября, Соболенко не смогла преодолеть второй круг турнира в Пекине (Китай), проиграв россиянке Дарье Касаткиной со счётом 4:6, 6:7 (5:7).

Напомним, в конце августа стало известно, что Турсунов больше не сотрудничает с Соболенко. Но затем Арина очень эмоционально попросила тренера вернуться к работе. После победы на Открытом чемпионате США в женском парном разряде Соболенко отметила, что эта награда также и Дмитрия.

Запись доступна на странице подруги Турсунова Адель в «Инстаграме».

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