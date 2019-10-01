Вавринка пропустит «Мастерс» в Шанхае
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка, являющийся трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», не выступит на «Мастерсе» в Шанхае. Об этом информирует пресс-служба соревнований.
Таким образом, в основную сетку попал 20-летний серб Миомир Кецманович. Следующим в списке запасных идёт испанец Альберт Рамос-Виньолас. 34-летний швейцарец готовится выступить на турнире в Антверпене через две недели.
Действующим чемпионом шанхайского «Мастерса» является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл хорвата Борну Чорича — 6:3, 6:4. Соревнования пройдут в период с 5 по 13 октября.
Напомним, ранее Вавринка не смог принять участие на турнирах в Токио и Санкт-Петербурге.
Дель Потро снялся с «Мастерса» в Шанхае
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