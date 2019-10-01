Возняцки: турнир в Пекине — последний для меня в 2019 году

Датская теннисистка Каролина Возняцки после выхода в третий круг соревнований в Пекине заявила, что готовится завершить сезон. 29-летняя уроженка Оденсе, являющаяся действующей чемпионкой Открытого чемпионата Китая, пытается защитить титул.

«Честно скажу, ощущаю себя расслабленной. Просто выхожу на корт и полностью выкладываюсь. Это всё, что в моих силах. Иногда ты побеждаешь либо проигрываешь.

Сезон оказался непростым. Но я всё ещё верю, что без травм могу выиграть у любой соперницы. Последние несколько недель я отлично тренировалась и хорошо себя чувствовала. Это доказывает моя игра.

Я одна из тех, кому надо упорно тренироваться. Это придаёт уверенность. Могу сказать, что в 2019 году это мой последний турнир. Хочу успешно его завершить", — цитирует Возняцки официальный сайт WTA.