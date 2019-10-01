Э. Маррей: нет никакой боли в бедре

Британский теннисист Энди Маррей оценил своё физическое состояние после матча первого круга на турнире в Пекине (Китай), в котором он обыграл 13-ю ракетку мира из Италии Маттео Берреттини со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (9:7).

«Чувствую, что чисто бью по мячу. Всё идёт в верном направлении. Нет никакой боли в бедре. Я стал более уверенным по сравнению с тем, что было несколько месяцев назад.

Нужно больше практики. Надо привыкнуть играть по три-четыре матча в неделю. Пока не могу сказать, готов я к такому или нет. Но чем больше будет матчей, тем быстрее я выйду на высокий уровень», — цитирует Маррея официальный сайт ATP.

Следующим соперником Маррея станет его соотечественник Кэмерон Норри. Ранее теннисисты друг с другом не играли.