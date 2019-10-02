Надаль составил портрет идеального теннисиста, упомянув Федерера и Джоковича

19-катный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал, какими чертами должен обладать идеальный теннисист.

«Подача, пожалуй, должна быть как у Иво Карловича. Форхенд — Роджера Федерера. Бэкхенд — Новака Джоковича. Игра на приёме — как у Новака, а скорость — как у Гаэля Монфиса. Что касается теннисного ума, то назову Роджера, Новака и себя.

Будет ли в Испании новый Рафаэль Надаль? Я не знаю. Это нелегко. Но я надеюсь на это. Если кто-то будет лучше меня, это здорово для страны. Новому поколению я желаю всего лучшего", — приводит слова Надаля Tennis World USA.

За карьеру 33-летний уроженец Манакора, занимающий вторую строчку в рейтинге ATP, выиграл 84 титула в одиночном разряде. В 2019 году он выиграл «Ролан Гаррос», US Open, а также турниры в Риме и Монреале.