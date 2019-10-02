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Осака купила недвижимость американского певца и актёра Ника Джонаса за $ 7 млн

Осака купила недвижимость американского певца и актёра Ника Джонаса за $ 7 млн
Теннис / WTA 0

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака приобрела дом в Беверли-Хиллз. Японская спортсменка заплатила $ 6,9 млн за недвижимость американского певца и актёра Ника Джонаса.

Площадь основной постройки составляет больше 370 квадратных метров. Также на территории размещён дом для гостей и бассейн.

В настоящее время 21-летняя Осака является четвёртой ракеткой мира. В 2019 году она провела 46 матчей, в которых сумела добыть 35 побед. На её счету два выигранных турнира — Открытый чемпионат Австралии и соревнования в Осаке (Япония).

На этой неделе Наоми выступает на турнире в Пекине, где уже пробилась в третий круг. Её следующей соперницей станет американка Элисон Риске. Встреча пройдёт завтра, 3 октября.

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