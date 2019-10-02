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Маррей впервые за год вышел в четвертьфинал турнира ATP

Маррей впервые за год вышел в четвертьфинал турнира ATP
Теннис / ATP 0

Британский теннисист Энди Маррей вышел в четвертьфинал турнира в Пекине (Китай), обыграв соотечественника Кэмерона Норри, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 52 минуты.

Бывшая первая ракетка мира 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету Кэмерона 10 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

В начале 2019 года Энди сообщил о готовности завершить карьеру из-за болей в бедре, но затем перенёс операцию и изменил решение. Маррей вышел в четвертьфинал турнира ATP впервые с сентября 2018 года.

За выход в полуфинал Энди поспорит с победителем матча Доминик Тим (Австрия, 1) — Чжан Чжичжэнь (Китай, WC).

Пекин (м). 2-й круг
02 октября 2019, среда. 07:30 МСК
Кэмерон Норри
69
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 6 		7 7 1
7 8 		6 4 6
         
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