Маррей впервые за год вышел в четвертьфинал турнира ATP
Британский теннисист Энди Маррей вышел в четвертьфинал турнира в Пекине (Китай), обыграв соотечественника Кэмерона Норри, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 52 минуты.
Бывшая первая ракетка мира 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету Кэмерона 10 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.
В начале 2019 года Энди сообщил о готовности завершить карьеру из-за болей в бедре, но затем перенёс операцию и изменил решение. Маррей вышел в четвертьфинал турнира ATP впервые с сентября 2018 года.
За выход в полуфинал Энди поспорит с победителем матча Доминик Тим (Австрия, 1) — Чжан Чжичжэнь (Китай, WC).
Пекин (м). 2-й круг
02 октября 2019, среда. 07:30 МСК
69
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
1 : 2
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Энди Маррей
Э. Маррей
Маррей: я всё ещё способен соревноваться на высоком уровне
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