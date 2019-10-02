Маррей – самый низкорейтинговый четвертьфиналист в истории турнира в Пекине

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей на турнире в Пекине выиграл у соотечественника Кэмерона Норри со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 6:1 и пробился в 1/4 финала.

На текущий момент Маррей является 503-й ракеткой мира. Он стал самым низкорейтинговым четвертьфиналистом в истории турнира в Пекине. Соревнования проводятся с 2004 года.



В начале 2019 года Энди сообщил о готовности завершить карьеру из-за болей в бедре, но затем перенёс операцию и изменил решение. Маррей вышел в четвертьфинал турнира ATP впервые с сентября 2018 года.



За выход в полуфинал Энди поспорит с победителем матча Доминик Тим (Австрия, 1) — Чжан Чжичжэнь (Китай, WC).

Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 666 275 завершатся 6 октября.