Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Пекине, победив Шарди
Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на турнире в Пекине (Китай) под четвёртым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Франции Жереми Шарди, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:6 (7:0), 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.
Карен 11 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в полуфинал Хачанов поспорит с победителем поединка Андрей Рублёв (Россия) — Фабио Фоньини (Италия, 6).
В 2018 году победителем турнира в Пекине стал грузин Николоз Басилашвили. В финале он обыграл аргентинца Хуан-Мартина дель Потро со счётом 6:4, 6:4.
Пекин (м). 2-й круг
02 октября 2019, среда. 09:40 МСК
9
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7 7
|
|6 5
72
Жереми Шарди
Ж. Шарди
Хачанов и Рублёв стартовали с волевой победы в парном разряде турнира в Пекине
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