Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Пекине, победив Шарди

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на турнире в Пекине (Китай) под четвёртым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Франции Жереми Шарди, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:6 (7:0), 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.

Карен 11 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал Хачанов поспорит с победителем поединка Андрей Рублёв (Россия) — Фабио Фоньини (Италия, 6).

В 2018 году победителем турнира в Пекине стал грузин Николоз Басилашвили. В финале он обыграл аргентинца Хуан-Мартина дель Потро со счётом 6:4, 6:4.