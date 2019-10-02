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Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Пекине, победив Шарди

Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Пекине, победив Шарди
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на турнире в Пекине (Китай) под четвёртым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Франции Жереми Шарди, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:6 (7:0), 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.

Карен 11 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал Хачанов поспорит с победителем поединка Андрей Рублёв (Россия) — Фабио Фоньини (Италия, 6).

В 2018 году победителем турнира в Пекине стал грузин Николоз Басилашвили. В финале он обыграл аргентинца Хуан-Мартина дель Потро со счётом 6:4, 6:4.

Пекин (м). 2-й круг
02 октября 2019, среда. 09:40 МСК
Карен Хачанов
9
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7  
6 0 		6 5  
         
Жереми Шарди
72
Франция
Жереми Шарди
Ж. Шарди
Хачанов и Рублёв стартовали с волевой победы в парном разряде турнира в Пекине
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