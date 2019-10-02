19-летняя Андрееску одержала 15-ю победу подряд

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под пятым номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 56 минут.



19-летняя канадка, являющаяся действующей чемпионкой US Open, 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 6 двойных ошибок и 4 брейка.

Во втором сете Бьянка отыгралась со счёта 1:4. Для Андрееску это 15-я победа подряд.

За выход в четвертьфинал турнира в Пекине канадка поспорит с американкой Дженнифер Брэйди (Q), которая одолела соотечественницу Мэдисон Кис (11) со счётом 2:6, 6:4, 6:4.