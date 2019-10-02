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19-летняя Андрееску одержала 15-ю победу подряд

19-летняя Андрееску одержала 15-ю победу подряд
Теннис / WTA 0

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под пятым номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 56 минут.

19-летняя канадка, являющаяся действующей чемпионкой US Open, 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 6 двойных ошибок и 4 брейка.

Во втором сете Бьянка отыгралась со счёта 1:4. Для Андрееску это 15-я победа подряд.

За выход в четвертьфинал турнира в Пекине канадка поспорит с американкой Дженнифер Брэйди (Q), которая одолела соотечественницу Мэдисон Кис (11) со счётом 2:6, 6:4, 6:4.

Пекин (ж). 2-й круг
02 октября 2019, среда. 10:45 МСК
Бьянка Андрееску
6
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
3 		6 5  
         
Элисе Мертенс
23
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Пекин (ж). 2-й круг
02 октября 2019, среда. 07:30 МСК
Дженнифер Брэйди
66
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 4
         
Мэдисон Кис
15
США
Мэдисон Кис
М. Кис
19-летняя Андрееску квалифицировалась на Итоговый турнир WTA
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