19-летняя Андрееску одержала 15-ю победу подряд
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под пятым номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 56 минут.
19-летняя канадка, являющаяся действующей чемпионкой US Open, 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 6 двойных ошибок и 4 брейка.
Во втором сете Бьянка отыгралась со счёта 1:4. Для Андрееску это 15-я победа подряд.
За выход в четвертьфинал турнира в Пекине канадка поспорит с американкой Дженнифер Брэйди (Q), которая одолела соотечественницу Мэдисон Кис (11) со счётом 2:6, 6:4, 6:4.
Пекин (ж). 2-й круг
02 октября 2019, среда. 10:45 МСК
6
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7 7
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|6 5
23
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Пекин (ж). 2-й круг
02 октября 2019, среда. 07:30 МСК
66
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|6
|6
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|4
|4
15
Мэдисон Кис
М. Кис
19-летняя Андрееску квалифицировалась на Итоговый турнир WTA
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