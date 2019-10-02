Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Рублёв проиграл Фоньини во втором круге турнира в Пекине

Рублёв проиграл Фоньини во втором круге турнира в Пекине
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Пекине (Китай), проиграв представителю Италии Фабио Фоньини, посеянному под шестым номером, со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.

Андрей 5 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 3 666 275 Фоньини поспорит с россиянином Кареном Хачановым, получившим четвёртый номер посева. Турнир завершится 6 октября.

В 2018 году победителем турнира в Пекине стал грузин Николоз Басилашвили. В финале он обыграл аргентинца Хуан-Мартина дель Потро со счётом 6:4, 6:4.

Пекин (м). 2-й круг
02 октября 2019, среда. 11:45 МСК
Андрей Рублёв
35
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Фабио Фоньини
12
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Пекине, победив Шарди
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019