Рублёв проиграл Фоньини во втором круге турнира в Пекине
Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Пекине (Китай), проиграв представителю Италии Фабио Фоньини, посеянному под шестым номером, со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.
Андрей 5 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейка.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 3 666 275 Фоньини поспорит с россиянином Кареном Хачановым, получившим четвёртый номер посева. Турнир завершится 6 октября.
В 2018 году победителем турнира в Пекине стал грузин Николоз Басилашвили. В финале он обыграл аргентинца Хуан-Мартина дель Потро со счётом 6:4, 6:4.
Пекин (м). 2-й круг
02 октября 2019, среда. 11:45 МСК
35
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
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Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Пекине, победив Шарди
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