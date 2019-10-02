Рублёв проиграл Фоньини во втором круге турнира в Пекине

Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Пекине (Китай), проиграв представителю Италии Фабио Фоньини, посеянному под шестым номером, со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.

Андрей 5 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 3 666 275 Фоньини поспорит с россиянином Кареном Хачановым, получившим четвёртый номер посева. Турнир завершится 6 октября.

В 2018 году победителем турнира в Пекине стал грузин Николоз Басилашвили. В финале он обыграл аргентинца Хуан-Мартина дель Потро со счётом 6:4, 6:4.