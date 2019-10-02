Джокович прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Токио
Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на турнире в Токио (Япония) под первым номером, прокомментировал победу во втором круге над хозяином кортов Го Соедой со счётом 6:3, 7:5.
«Думаю, я провёл достаточно хороший матч. Я надёжно действовал на задней линии, играл агрессивно, когда это было нужно, и старался принять матч как можно раньше. Я отлично подавал до счёта 5:3 во втором сете. Я совершил несколько двойных ошибок, ни разу не попал первым мячом, так что тот гейм получился неудачным. Я позволил сопернику сделать обратный брейк и вернуться в игру.
Соеда заставил меня побороться за победу. Атмосфера на корте была замечательной», — приводит слова Джоковича Ubitennis.
Следующим соперником Новака будет француз Люка Пуй.
Джокович с четвёртого матчбола победил 133-ю ракетку мира на турнире в Токио
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