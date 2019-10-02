Э. Маррей: я уже уставал, поэтому пришлось изменить ход матча
Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал победу над соотечественником Кэмероном Норри со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 6:1 во втором круге турнира в Пекине (Китай).
«Я старался постоянно сокращать розыгрыши в конце второго сета и в третьей партии. Пытался играть агрессивнее и выходил к сетке намного чаще. В затяжных розыгрышах он превосходил меня и заставлял много бегать. Я уже уставал, поэтому пришлось изменить ход матча», — цитирует Маррея Tennis.com.
На текущий момент Маррей является 503-й ракеткой мира. Он стал самым низкорейтинговым четвертьфиналистом в истории турнира в Пекине. Соревнования проводятся с 2004 года.
За выход в полуфинал Энди поспорит с победителем матча Доминик Тим (Австрия, 1) — Чжан Чжичжэнь (Китай, WC).
Маррей – самый низкорейтинговый четвертьфиналист в истории турнира в Пекине
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