Первая ракетка мира Барти не без труда вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под первым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв хозяйку кортов Чжэн Сайсай со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 27 минут.



Первая ракетка мира 6 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 14 брейк-пойнтов. На счету китаянки, занимающей 39-ю строчку в рейтинге WTA, 1 эйс, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований Барти поспорит с чешкой Петрой Квитовой (7), которая победила представительницу Швейцарии Белинду Бенчич (9) со счётом 6:3, 6:3.

В 2018 году победительницей турнира в Пекине стала датчанка Каролина Возняцки. В финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:3, 6:3.