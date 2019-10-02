Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Первая ракетка мира Барти не без труда вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

Первая ракетка мира Барти не без труда вышла в четвертьфинал турнира в Пекине
Теннис / WTA 0

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под первым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв хозяйку кортов Чжэн Сайсай со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 27 минут.

Первая ракетка мира 6 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 14 брейк-пойнтов. На счету китаянки, занимающей 39-ю строчку в рейтинге WTA, 1 эйс, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований Барти поспорит с чешкой Петрой Квитовой (7), которая победила представительницу Швейцарии Белинду Бенчич (9) со счётом 6:3, 6:3.

В 2018 году победительницей турнира в Пекине стала датчанка Каролина Возняцки. В финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:3, 6:3.

Пекин (ж). 3-й круг
02 октября 2019, среда. 13:00 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 6
3 		7 7 2
         
Чжэн Сайсай
39
Китай
Чжэн Сайсай
Ч. Сайсай
Пекин (ж). 3-й круг
02 октября 2019, среда. 13:20 МСК
Белинда Бенчич
10
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Петра Квитова
7
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Барти первой в сезоне квалифицировалась на Итоговый турнир
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019