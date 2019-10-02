Хачанов и Рублёв пробились в полуфинал турнира в Пекине в парном разряде

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли в полуфинал турнира в Пекине (Китай) в парном разряде. В четвертьфинале они обыграли американца Джона Иснера и представителя Германии Александра Зверева со счётом 6:4, 3:6, [10:8]. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.

Карен и Андрей 4 раза подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету их соперников 4 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в финал соревнований Хачанов и Рублёв поспорят с победителями матча Лукаш Кубот (Польша)/Марсело Мело (Бразилия, 2) — Гун Маосинь (Китай)/Чжан Цзэ (Китай).

Ранее Рублёв проиграл во втором круге турнира в Пекине в одиночном разряде, а Хачанов вышел в четвертьфинал.

Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Пекине, победив Шарди