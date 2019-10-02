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Рублёв: победа над Федерером для меня особенная

Рублёв: победа над Федерером для меня особенная
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился мыслями о швейцарце Роджере Федерере, которого ему удалось обыграть в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (США) — 6:3, 6:4.

«Какое место в карьере займёт победа над Федерером? Сложно сказать. Конечно, это особенная победа, но я больше думаю с его стороны, насколько это сложно — постоянно находиться под таким давлением. Любую его ошибку все рассматривают под микроскопом, но он с этим прекрасно справляется и показывает выдающиеся результаты. Это нереально, это феноменально. Он может спокойно проиграть, как и любой теннисист каждую неделю в туре, и это нормально», — приводит слова Рублёва пресс-служба Кубка Кремля.

В обновлённом рейтинге ATP 21-летний россиянин занимает 35-ю позицию.

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