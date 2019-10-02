Рублёв: победа над Федерером для меня особенная
Российский теннисист Андрей Рублёв поделился мыслями о швейцарце Роджере Федерере, которого ему удалось обыграть в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (США) — 6:3, 6:4.
«Какое место в карьере займёт победа над Федерером? Сложно сказать. Конечно, это особенная победа, но я больше думаю с его стороны, насколько это сложно — постоянно находиться под таким давлением. Любую его ошибку все рассматривают под микроскопом, но он с этим прекрасно справляется и показывает выдающиеся результаты. Это нереально, это феноменально. Он может спокойно проиграть, как и любой теннисист каждую неделю в туре, и это нормально», — приводит слова Рублёва пресс-служба Кубка Кремля.
В обновлённом рейтинге ATP 21-летний россиянин занимает 35-ю позицию.
- 2 октября 2019
-
20:02
-
19:01
-
16:18
-
15:42
-
15:37
-
14:26
-
13:17
-
13:07
-
12:11
-
11:38
-
11:23
-
10:37
-
09:43
-
09:13
-
00:57
- 1 октября 2019
-
22:39
-
21:59
-
20:14
-
17:52
-
16:54
-
15:57
-
15:16
-
14:56
-
14:30
-
13:43
-
12:49
-
12:27
-
12:13
-
11:02
-
10:23
-
10:23
-
10:11
-
09:23
-
09:22
- 30 сентября 2019
-
21:40
Партнерский контент