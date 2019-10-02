Свитолина в трёх сетах одолела Кенин и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

Третья ракетка мира украинка Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Пекине (Китай). В матче третьего круга соревнований категории «Премьер» она одолела 15-ю сеяную американку Софью Кенин — 6:3, 6:7 (8:10), 6:3. Теннисистка из Украины сравняла счёт по показателю личных встреч – 2-2.



Продолжительность поединка составила 2 часа 29 минут. Свитолина 13 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету Кенин 1 эйс, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.



За выход в полуфинал соревнований Свитолина поспорит с восьмой сеяной турнира Кики Бертенс из Нидерландов, которая обыграла словенку Полону Херцог со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 6:3.



Соревнования в Пекине завершатся 6 октября.