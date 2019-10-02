Свитолина в трёх сетах одолела Кенин и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине
Третья ракетка мира украинка Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Пекине (Китай). В матче третьего круга соревнований категории «Премьер» она одолела 15-ю сеяную американку Софью Кенин — 6:3, 6:7 (8:10), 6:3. Теннисистка из Украины сравняла счёт по показателю личных встреч – 2-2.
Продолжительность поединка составила 2 часа 29 минут. Свитолина 13 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету Кенин 1 эйс, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.
За выход в полуфинал соревнований Свитолина поспорит с восьмой сеяной турнира Кики Бертенс из Нидерландов, которая обыграла словенку Полону Херцог со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 6:3.
Соревнования в Пекине завершатся 6 октября.
- 2 октября 2019
-
20:37
-
20:02
-
19:01
-
16:18
-
15:42
-
15:37
-
14:26
-
13:17
-
13:07
-
12:11
-
11:38
-
11:23
-
10:37
-
09:43
-
09:13
-
00:57
- 1 октября 2019
-
22:39
-
21:59
-
20:14
-
17:52
-
16:54
-
15:57
-
15:16
-
14:56
-
14:30
-
13:43
-
12:49
-
12:27
-
12:13
-
11:02
-
10:23
-
10:23
-
10:11
-
09:23
-
09:22
Партнерский контент