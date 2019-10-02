Шарапова и Анисимова выступят на турнире Mubadala Tennis 2019 в Абу-Даби

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова и полуфиналистка «Ролан Гаррос»-2019 американка Аманда Анисимова сыграют на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship, который пройдёт в Абу-Даби с 19 по 21 декабря. Об этом сообщает в своём «твиттере» теннисный журналист Рим Абуллейл.
Действующей чемпионкой турнира в Абу-Даби является американка Винус Уильямс, обыгравшая свою сестру Серену со счётом 4:6, 6:3 [10:8].
Ранее стали известны первые участники соревнования в мужском одиночном разряде. Ими стали четвёртая ракетка мира из России Даниил Медведев и второй номер рейтинга АТР испанец Рафаэль Надаль.
Напомним, в прошлом розыгрыше мужских соревнований принимал участие россиянин Карен Хачанов. Уроженец Москвы занял третье место в турнире, обыграв в матче за бронзу австрийца Доминика Тима.
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