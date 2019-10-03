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Медведев сыграет на «Мастерсе» в Шанхае

Медведев сыграет на «Мастерсе» в Шанхае
Теннис / ATP 0

Четвёртая ракетка мира из России Даниил Медведев подтвердил участие на соревнованиях категории АТР 1000 в Шанхае. В прошлом году 23-летний уроженец Москвы уступил во втором круге швейцарцу Роджеру Федереру.

В текущем сезоне Даниил провёл 71 матч, сумев добыть 54 победы. В его активе три завоёванных трофея и выход в финал Открытого чемпионата США. В последних 27 матчах россиянин одержал 24 победы.

Соревнования в Шанхае пройдут в период с 5 по 13 октября. Действующим победителем соревнований с призовым фондом $ 7 473 620 является первый номер рейтинга АТР из Сербии Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее хорвата Борны Чорича — 6:3, 6:4.

Ранее стало известно, что Медведев выступит на выставочном турнире Mubadala Tennis 2019.

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