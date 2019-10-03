Медведев сыграет на «Мастерсе» в Шанхае

Четвёртая ракетка мира из России Даниил Медведев подтвердил участие на соревнованиях категории АТР 1000 в Шанхае. В прошлом году 23-летний уроженец Москвы уступил во втором круге швейцарцу Роджеру Федереру.
В текущем сезоне Даниил провёл 71 матч, сумев добыть 54 победы. В его активе три завоёванных трофея и выход в финал Открытого чемпионата США. В последних 27 матчах россиянин одержал 24 победы.
Соревнования в Шанхае пройдут в период с 5 по 13 октября. Действующим победителем соревнований с призовым фондом $ 7 473 620 является первый номер рейтинга АТР из Сербии Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее хорвата Борны Чорича — 6:3, 6:4.
Ранее стало известно, что Медведев выступит на выставочном турнире Mubadala Tennis 2019.
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