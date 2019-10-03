Украинка Свитолина прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Пекине

Третья ракетка мира украинка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира в Пекине (Китай). В матче третьего круга она одолела американку Софью Кенин со счётом 6:3, 6:7 (8:10), 6:3.

«Это был невероятно тяжёлый матч. Условия были очень непростыми, мяч летел непредсказуемо. Нам обеим пришлось адаптироваться. Но я рада, что смогла вернуться в игру после того, как не реализовала матчболы во втором сете. Матч получился очень сложным. Я горжусь теми усилиями, которые прикладывала на корте», — цитирует Свитолину официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Элина поспорит с голландкой Кики Бертенс.

«Мы играли пару раз, так что я немного знакома с её стилем. Хорошо, что впереди у меня выходной. Я буду восстанавливаться и готовиться к четвертьфиналу», — сказала украинка.